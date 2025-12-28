Александр Панжинский: «Коростелев и Непряева являются специалистами дистанционных гонок, и там они должны занимать более высокие места»

Панжинский: Коростелев и Непряева – специалисты дистанционных гонок.

Призер Олимпийских игр-2010 в спринте Александр Панжинский считает, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева пока не адаптировались к скоростям Кубка мира.

Сегодня Коростелев стал 49-м в квалификации конькового спринта на первом этапе «Тур де Ски», Непряева заняла 34-е место.

«Позиции уже лучше, чем были [на этапе Кубка мира] в Давосе, но все равно мы ждали от ребят других позиций. Есть небольшое поступательное движение, ребята набирают опыт, но они еще не адаптировались к скоростям.

Будем честны, Савелий и Дарья являются специалистами дистанционных гонок, и там они должны занимать более высокие места. Думаю, в следующих спринтерских гонках они еще больше будут приближаться к топ-30, но сегодня от них точно не стоило ждать попадания в полуфинал и финал», – сказал Панжинский.