Елена Вяльбе: «На Олимпиаду поедет на одного спортсмена один человек из обслуживающего персонала»

Вяльбе рассказала, сколько человек будет сопровождать российских лыжников на ОИ.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, сколько человек будет сопровождать российских спортсменов на Олимпийских играх.

Ранее Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие нейтральные статусы, завоевали олимпийские квоты на этапе Кубка мира в Давосе.

«На Олимпиаду поедет на одного спортсмена один человек из обслуживающего персонала», – заявила Вяльбе.

Зимние Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.