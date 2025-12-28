Елена Вяльбе: «Попробуем подсократить спринтерские круги. В Европе они более короткие и скоростные»
В российских лыжных гонках планируют сократить спринтерские круги.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о планах сократить спринтерские дистанции в 2026 году.
«Был хороший [2025] год, много интересных гонок, попробуем подсократить спринтерские круги. В Европе они более короткие и скоростные», – отметила Вяльбе.
Ранее Савелий Коростелев и Дарья Непряева, выступающие на Кубке мира в нейтральном статусе, рассказали об отличиях спринтов на российских и международных стартах.
«Спринт на Кубке России и на Кубке мира – разные виды спорта». Поговорили с Коростелевым и Непряевой
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости