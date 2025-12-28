Бородавко о Непряевой на «Тур де Ски»: «Понятно, что это первые старты. Но важно смотреть на занятое место, на проигрыш в секундах и делать выводы»

Бородавко высказался о выступлении Непряевой в спринте на «Тур де Ски».

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал выступление Дарьи Непряевой в квалификации конькового спринта на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

Непряева стала в квалификации 34-й, не отобравшись в финальные забеги.

«Понятно, что это первые старты. Но я не согласен с тем, что на результат не надо смотреть, ведь соревноваться ребята все равно будут с этими же спортсменами.

Здесь не надо присматриваться, а надо смотреть на результат, занятое место, проигрыш в секундах и отсюда делать выводы. Важно, какое Дарья заняла место, и оно 34-е», – сказал Бородавко.

