Елена Вяльбе: «Большунов был, есть и останется великим. Не совсем корректно, когда начинают троллить спортсмена»

Вяльбе: не совсем корректно троллить Большунова, он великий.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала не нагнетать обстановку вокруг трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова .

«Мне кажется, что не совсем корректно, когда начинают троллить спортсмена. Александр был, есть и останется великим. Инцидент в Кировске исчерпан, он понес наказание (Большунов был дисквалифицирован за толчок Александра Бакурова после спринта на Кубке России – Спортс’’). Надеюсь, Саша сделал выводы и такого больше не повторится.

Нагнетать обстановку и делать так, что спортсмен негативно начинает относиться к корреспондентам, комментаторам, журналистам, тоже неправильно. Надо быть человечнее», – сказала Вяльбе.

Большунов все чаще срывается и винит всех вокруг. Вот почему это происходит