Елена Вяльбе: «Большунов был, есть и останется великим. Не совсем корректно, когда начинают троллить спортсмена»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала не нагнетать обстановку вокруг трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
«Мне кажется, что не совсем корректно, когда начинают троллить спортсмена. Александр был, есть и останется великим. Инцидент в Кировске исчерпан, он понес наказание (Большунов был дисквалифицирован за толчок Александра Бакурова после спринта на Кубке России – Спортс’’). Надеюсь, Саша сделал выводы и такого больше не повторится.
Нагнетать обстановку и делать так, что спортсмен негативно начинает относиться к корреспондентам, комментаторам, журналистам, тоже неправильно. Надо быть человечнее», – сказала Вяльбе.
Большунов все чаще срывается и винит всех вокруг. Вот почему это происходит
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
