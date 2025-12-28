  • Спортс
  • Сергей Крянин: «Четвертьфинал спринта был максимальной целью для Непряевой. Конечная цель – подготовка к Олимпиаде»
2

Сергей Крянин: «Четвертьфинал спринта был максимальной целью для Непряевой. Конечная цель – подготовка к Олимпиаде»

Сергей Крянин: четвертьфинал спринта был максимальной целью для Непряевой.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о результате Дарьи Непряевой в квалификации конькового спринта на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

Непряева заняла 34-е место и не отобралась в финальные забеги.

«Важно понимать, что конечная цель выступлений что Непряевой, что Коростелева – это подготовка к Олимпийским играм, присмотреться к соперникам, как они ведут, какую тактику против них использовать.

На данный момент четвертьфинал был максимальной целью для Дарьи. Думаю, что выводы они сделают, что‑то подкорректируют», – сказал Крянин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
ФЛГР
Сергей Крянин
logoДарья Непряева
лыжные гонки
logoТур де Ски
logoсборная России жен (лыжные гонки)
