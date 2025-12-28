Сергей Крянин: «Четвертьфинал спринта был максимальной целью для Непряевой. Конечная цель – подготовка к Олимпиаде»
Сергей Крянин: четвертьфинал спринта был максимальной целью для Непряевой.
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о результате Дарьи Непряевой в квалификации конькового спринта на первом этапе многодневки «Тур де Ски».
Непряева заняла 34-е место и не отобралась в финальные забеги.
«Важно понимать, что конечная цель выступлений что Непряевой, что Коростелева – это подготовка к Олимпийским играм, присмотреться к соперникам, как они ведут, какую тактику против них использовать.
На данный момент четвертьфинал был максимальной целью для Дарьи. Думаю, что выводы они сделают, что‑то подкорректируют», – сказал Крянин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
