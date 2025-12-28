Ардашев о победе в скиатлоне: «Состояние было хорошее, на третьем круге начал экономить силы, шел сзади, чтобы решить все на финише»

Ардашев о победе в скиатлоне: экономил силы, чтобы решить все на финише.

Лыжник Сергей Ардашев прокомментировал свою победу в скиатлоне на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Второе место с отставанием 0,3 секунды занял Дмитрий Жуль , третье – Илья Семиков (0,6 секунды).

«Гонка прошла очень хорошо. Бежали 20 км вместо 30, а это другие скорости. С первого круга взяли быстрый темп и старались его держать.

Состояние сегодня было хорошее, на третьем кругу начал экономить силы, шел сзади, чтобы решить все на финише.

Во время праздников постараюсь провести время с семьей, у сына Миши день рождения 2 января и в этот же день вечером отправлюсь в Рязань, но полдня хотя бы побуду с семьей», – сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».