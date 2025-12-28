Савелий Коростелев: «При каких результатах буду доволен? При медали Олимпийских игр»
Лыжник Коростелев: буду доволен результатами, если возьму медаль Олимпиады.
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что его подготовка к многодневке «Тур де Ски» получилась скомканной из-за сбоя в несколько дней.
Сегодня Коростелев занял 49-е место в квалификации и не прошел в четвертьфинал конькового спринта.
– Когда после «Тур де Ски» ты скажешь, что доволен? При каких результатах?
– При медали Олимпийских игр. Для того, чтобы бороться на «Тур де Ски», надо успешно пройти квалификацию. У меня был сбой в несколько дней. Немного скомканной оказалась подготовка.
– Давление ощущаешь?
– Если буду думать об этом, то это может и повлиять. Я просто делаю свою работу, – сказал Коростелев в эфире программы «Лыжная страна» на «Матч ТВ».
