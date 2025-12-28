Крупицкая о падении в скиатлоне: «Очень обидно. Настраивалась на эту гонку, но в начале получился такой сбой, и я очень расстроилась»

Крупицкая о падении в скиатлоне: очень обидно, настраивалась на эту гонку.

Лыжница Евгения Крупицкая рассказала в эфире «Матч ТВ», что расстроилась из-за своего падения в начале скиатлона.

Крупицкая заняла 3-е место в скиатлоне на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Победу одержала Алина Пеклецова .

– Когда я упала в начале гонки, чуть не заплакала, потому что когда я встала, то поняла, что еду с 50-ми номерами, идет подъем, мне никого не обогнать.

Мы поднимаемся в поле, и я вижу, что девчонки отпустили Пеклецову, я не знала, что мне делать. Только ближе к концу смогла выйти в начало группы, но до Алины (Пеклецовой) было 20 секунд, в одного было нереально догнать.

– Почему ты упала в начале?

– Не знаю, но мне показалось, что кто‑то подбил лыжи, но пока без понятия, надо пересмотреть.

– Падение – ключевой момент для тебя?

– Это очень обидно. Настраивалась на эту гонку, так как люблю скиатлон, но в начале получился такой сбой, и я очень расстроилась, – сказала Крупицкая.