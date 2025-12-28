Дарья Непряева: «На Кубке мира все встретили дружелюбно, нет косых взглядов. Все здороваются, улыбаются»
Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что во время соревнований Кубка мира не сталкивалась с негативом по отношению к себе.
Непряева в нейтральном статусе выступила на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе. Спортсменка примет участие в многодневке «Тур де Ски».
«По сути, все дружелюбно встретили. Нет косых взглядов. Все всегда здороваются. Я даже с парочкой спортсменок‑лидеров перекидывалась парой фраз. Все ко мне хорошо относятся. Улыбаются», – сказала Непряева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
