Дарья Непряева: «На Кубке мира все встретили дружелюбно, нет косых взглядов. Все здороваются, улыбаются»

Дарья Непряева: на Кубке мира встретили дружелюбно, нет косых взглядов.

Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что во время соревнований Кубка мира не сталкивалась с негативом по отношению к себе.

Непряева в нейтральном статусе выступила на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе. Спортсменка примет участие в многодневке «Тур де Ски».

«По сути, все дружелюбно встретили. Нет косых взглядов. Все всегда здороваются. Я даже с парочкой спортсменок‑лидеров перекидывалась парой фраз. Все ко мне хорошо относятся. Улыбаются», – сказала Непряева.

