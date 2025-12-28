Бородавко о «Тур де Ски»: «Сложно спрогнозировать что-то по результатам Коростелева и Непряевой. Они провели пока мало гонок на уровне Кубка мира»

Бородавко: сложно спрогнозировать результаты россиян на «Тур де Ски».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на многодневке «Тур де Ски» сложно спрогнозировать.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января. Коростелев и Непряева примут участие в гонках в нейтральном статусе.

«Сложно спрогнозировать что-то относительно результатов, которые могут занять наши спортсмены. Они провели пока мало гонок на уровне Кубка мира, выступили всего на одном этапе. Самое главное сейчас – это адаптация к скоростям сильнейших спортсменов, к тому снегу и уровню борьбы», – сказал Бородавко.

