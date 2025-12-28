Дмитрий Губерниев: «Коростелев и Непряева в состоянии завоевать медали на Олимпиаде. «Тур де Ски» – для них не главный старт, а подготовительный»

Губерниев: Коростелев и Непряева в состоянии завоевать медали на Олимпиаде.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев высказался об участии российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в многодневке «Тур де Ски».

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января. Коростелев и Непряева примут участие в гонках в нейтральном статусе.

«Сейчас главное – нащупать олимпийский вариант подготовки, все варианты просчитать. Еще раз скажу: «Тур де Ски» – старт для ребят не главный, старт подготовительный.

Естественно, выходя на старт, каждый уважающий спортсмен борется за самые высокие места, за победу. Но здесь нужно отдавать отчет, что мы давно не выступали на таких трассах. Бесфторовые лыжи, смазки и так далее. Плюс адаптация к горам.

Олимпиада пройдет в горах, поэтому нужно все настройки докурить, чтобы два наших гоночных болида дошли до финиша с успехом и завоевали медали. Я в это верю, Коростелев и Непряева это сделать в состоянии. Сейчас самое главное – спокойно готовиться», – сказал Губерниев.

