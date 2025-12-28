  • Спортс
Вероника Степанова: «Только возвращаю свою форму, вспоминаю, как нужно побеждать. Нужно бегать и не жалеть себя»

Лыжница Степанова: только возвращаю форму, вспоминаю, как нужно побеждать.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова заявила, что пока только набирает форму после родов.

В феврале 2025 года у спортсменки родилась дочь. В текущем сезоне Степанова вернулась на соревнования. 

«Я, как недавно родившая, только возвращаю свою форму. Я вспоминаю, как нужно побеждать. Нужно бегать и не жалеть себя», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
