Пеклецова после победы в скиатлоне: «Состояние было спорное. До утра вообще думала, выходить ли на старт, были сомнения»

Пеклецова после победы в скиатлоне: думала, выходить ли вообще на старт.

Лыжница Алина Пеклецова рассказала, что из-за плохого самочувствия сомневалась, выходить ли ей на старт скиатлона на Кубке России в Кирово-Чепецке.

Пеклецова выиграла скиатлон с отрывом 55,4 секунды от серебряного призера – Елизаветы Шалабоды.

– Состояние было рабочее по ходу гонки. Последние два круга работала в своем темпе, с удовольствие доезжала гонку. Понимала, что у меня есть хороший задел.

Состояние было спорное. До утра вообще думала, выходить ли на старт, были сомнения. Решила, что все же стоит попробовать.

– Вот такую бы Алину Пеклецову на Олимпиаду.

– Не знаю, что и сказать. Я свое состояние никогда не могу оценить. Я думала, что очень плохо себя чувствовала. Не знаю, как так получается, – сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ».