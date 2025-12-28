  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Елена Вяльбе: «На сегодняшний день только Коростелев и Непряева получили нейтральный статус. Рассматривали многих спортсменов, но все они забанены»
40

Елена Вяльбе: «На сегодняшний день только Коростелев и Непряева получили нейтральный статус. Рассматривали многих спортсменов, но все они забанены»

Вяльбе: сейчас только Коростелев и Непряева имеют нейтральный статус.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на сегодняшний день только Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), другим спортсменам отказали.

«На сегодняшний день только они (Коростелев и Непряева) получили нейтральный статус. Спортсменов еще рассматривали, достаточно много. Но они все имеют красную карточку, все они забанены.

Мы не спрашиваем, кто будет рассматриваться сегодня. Кто будет рассматриваться завтра. По каким причинам не дали нейтральный статус. Мы не имеем права», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

«Спринт на Кубке России и на Кубке мира – разные виды спорта». Поговорили с Коростелевым и Непряевой

Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: фристайлистки Прусакова и Таталина, пятеро горнолыжников, список обновляется

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЕлена Вяльбе
logoДарья Непряева
logoСавелий Коростелев
logoFIS
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМатч ТВ
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вероника Степанова: «Уровень трасс Кубка России не позволяет нашим спортсменам сразу врываться на пьедесталы Кубка мира, в том числе в топ-10»
вчера, 11:05
Александр Терентьев: «Я не подавал заявку на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ, я по всем фронтам не прохожу»
вчера, 08:48
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: фристайлистки Прусакова и Таталина, пятеро горнолыжников, список обновляется
25 декабря, 11:55
Главные новости
Алина Пеклецова: «Состояние было спорное. До утра вообще думала, выходить ли на старт, были сомнения»
9 минут назад
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Червоткин, Якимушкин, Спицов, Соловьев, Горбунов пробегут скиатлон
13 минут назад
❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла скиатлон, Шалабода – 2-я, Крупицкая – 3-я
48 минут назад
Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Домен Превц, Кобаяси, Ланишек, Чофениг, Крафт выступят в квалификации
сегодня, 06:35
Клэбо о смерти Баккена: «Это невероятно грустно и трагично. Ушел из жизни хороший биатлонист и человек»
сегодня, 06:27
«Тур де Ски». 1-й этап. Коростелев, Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Шанава, Вике, Эвенсен пробегут коньковый спринт
сегодня, 06:06
«Тур де Ски». 1-й этап. Непряева, Диггинс, Шистад, Далквист, Хагстрем, Карлссон, Мирвол выступят в коньковом спринте
сегодня, 06:06
Бородавко о первом месте Вьюхина в квалификации спринта: «Биатлонисты действительно способны показывать высокий результат. Поэтому не вижу ничего удивительного»
вчера, 16:24
Бородавко сообщил, что Большунов болеет гонконгским гриппом: «Не знаем, сколько времени займет восстановление»
вчера, 15:19
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб выиграла гигантский слалом, Раст – 2-я, Хектор – 3-я, Шиффрин – 6-я
вчера, 13:47
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
вчера, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
вчера, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
вчера, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00