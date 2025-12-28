Елена Вяльбе: «На сегодняшний день только Коростелев и Непряева получили нейтральный статус. Рассматривали многих спортсменов, но все они забанены»

Вяльбе: сейчас только Коростелев и Непряева имеют нейтральный статус.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на сегодняшний день только Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS ), другим спортсменам отказали.

«На сегодняшний день только они (Коростелев и Непряева) получили нейтральный статус. Спортсменов еще рассматривали, достаточно много. Но они все имеют красную карточку, все они забанены.

Мы не спрашиваем, кто будет рассматриваться сегодня. Кто будет рассматриваться завтра. По каким причинам не дали нейтральный статус. Мы не имеем права», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ ».

