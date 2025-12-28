Клэбо о смерти Баккена: «Это невероятно грустно и трагично. Ушел из жизни хороший биатлонист и человек»
Клэбо выразил соболезнования в связи со смертью биатлониста Баккена.
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо выразил соболезнования в связи со смертью норвежского биатлониста Сиверта Баккена.
Баккен скончался во вторник в возрасте 27 лет. Когда его нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска, однако точная причина смерти еще не установлена.
«Прежде всего, это невероятно грустно и трагично. И, конечно же, мои мысли сейчас с его близкими и всем сообществом биатлона.
Понятно, что лыжи и биатлон – это не настолько большая среда, поэтому чувствуется, что произошедшее затронуло многих из нас. Ушел из жизни хороший биатлонист и человек», – сказал Клэбо.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
