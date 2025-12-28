  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Домен Превц, Кобаяси, Ланишек, Чофениг, Крафт выступят в квалификации
1

Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Домен Превц, Кобаяси, Ланишек, Чофениг, Крафт выступят в квалификации

28 декабря в Германии стартует «Турне четырех трамплинов».

28 декабря в немецком Оберстдорфе стартует «Турне четырех трамплинов». Спортсмены выступят в квалификации.

Кубок мира по прыжкам с трамплина-2025/26

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Квалификация

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

24. Карл Гайгер (Германия)

27. Симон Амман (Швейцария)

35. Андреас Веллингер (Германия)

41. Петр Жила (Польша)

42. Грегор Дешванден (Швейцария)

43. Камиль Стох (Польша)

44. Пиус Пашке (Германия)

45. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

46. Йонас Шустер (Австрия)

47. Мариус Линдвик (Норвегия)

48. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

49. Наоки Накамура (Япония)

50. Мануэль Феттнер (Австрия)

51. Тими Зайц (Словения)

52. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)

53. Кацпер Томасяк (Польша)

54. Владимир Зографски (Болгария)

55. Валентен Фубер (Франция)

56. Штефан Эмбахер (Австрия)

57. Ян Херль (Австрия)

58. Даниэль Чофениг (Австрия)

59. Штефан Крафт (Австрия)

60. Феликс Хоффманн (Германия)

61. Рен Никайдо (Япония)

62. Филипп Раймунд (Германия)

63. Анже Ланишек (Словения)

64. Рею Кобаяси (Япония)

65. Домен Превц (Словения)

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Турне четырех трамплинов
прыжки с трамплина
logoКубок мира
результаты
logoСимон Амманн
Карл Гайгер
logoШтефан Крафт
Даниэль Чофениг
сборная Болгарии
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
Рен Никайдо
logoКамиль Стох
Ян Херль
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Мануэль Феттнер
Петр Жила
Грегор Дешванден
Рею Кобаяси
Андреас Веллингер
logoХалвор Эгнер Гранеруд
Пиус Пашке
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Наоки Накамура
logoсборная Франции (прыжки с трамплина)
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Анже Ланишек
logoДомен Превц
Тими Зайц
Мариус Линдвик
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
Филипп Раймунд
Кристоффер Эриксен Сундаль
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Феликс Хоффман
Йоханн Андре Форфанг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
«Тур де Ски». 1-й этап. Непряева выбыла в квалификации, Диггинс, Шистад, Далквист, Хагстрем, Карлссон, Мирвол выступят в коньковом спринте
13 минут назадLive
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл скиатлон, Дмитрий Жуль – 2-й, Семиков – 3-й
22 минуты назад
Крупицкая о падении в скиатлоне: «Очень обидно. Настраивалась на эту гонку, но в начале получился такой сбой, и я очень расстроилась»
52 минуты назад
«Тур де Ски». 1-й этап. Коростелев, Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Шанава, Вике, Эвенсен пробегут коньковый спринт
59 минут назад
Дарья Непряева: «На Кубке мира все встретили дружелюбно, нет косых взглядов. Все здороваются, улыбаются»
сегодня, 10:07
Бородавко о «Тур де Ски»: «Сложно спрогнозировать что-то по результатам Коростелева и Непряевой. Они провели пока мало гонок на уровне Кубка мира»
сегодня, 09:58
Дмитрий Губерниев: «Коростелев и Непряева в состоянии завоевать медали на Олимпиаде. «Тур де Ски» – для них не главный старт, а подготовительный»
сегодня, 09:50
Вероника Степанова: «Только возвращаю свою форму, вспоминаю, как нужно побеждать. Нужно бегать и не жалеть себя»
сегодня, 09:44
Пеклецова после победы в скиатлоне: «Состояние было спорное. До утра вообще думала, выходить ли на старт, были сомнения»
сегодня, 09:40
❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла скиатлон, Шалабода – 2-я, Крупицкая – 3-я
сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
вчера, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
вчера, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
вчера, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00