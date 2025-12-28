Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Домен Превц, Кобаяси, Ланишек, Чофениг, Крафт выступят в квалификации

28 декабря в Германии стартует «Турне четырех трамплинов».

28 декабря в немецком Оберстдорфе стартует «Турне четырех трамплинов». Спортсмены выступят в квалификации.

Кубок мира по прыжкам с трамплина-2025/26

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Квалификация

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

24. Карл Гайгер (Германия)

27. Симон Амман (Швейцария)

35. Андреас Веллингер (Германия)

41. Петр Жила (Польша)

42. Грегор Дешванден (Швейцария)

43. Камиль Стох (Польша)

44. Пиус Пашке (Германия)

45. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

46. Йонас Шустер (Австрия)

47. Мариус Линдвик (Норвегия)

48. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

49. Наоки Накамура (Япония)

50. Мануэль Феттнер (Австрия)

51. Тими Зайц (Словения)

52. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)

53. Кацпер Томасяк (Польша)

54. Владимир Зографски (Болгария)

55. Валентен Фубер (Франция)

56. Штефан Эмбахер (Австрия)

57. Ян Херль (Австрия)

58. Даниэль Чофениг (Австрия)

59. Штефан Крафт (Австрия)

60. Феликс Хоффманн (Германия)

61. Рен Никайдо (Япония)

62. Филипп Раймунд (Германия)

63. Анже Ланишек (Словения)

64. Рею Кобаяси (Япония)

65. Домен Превц (Словения)

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26