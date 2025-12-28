Лыжи. Кубок России. Ардашев, Червоткин, Якимушкин, Спицов, Соловьев, Горбунов пробегут скиатлон

Ардашев и Червоткин пробегут скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке.

28 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке пройдет мужской скиатлон. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам 5-й этап Кирово-Чепецк 10+10 км, скиатлон Мужчины Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». Старт-лист 1. Сергей Ардашев 2. Иван Якимушкин 3. Алексей Червоткин 4. Павел Соловьев 5. Илья Семиков 6. Артем Мальцев 7. Сергей Забалуев 8. Денис Спицов 9. Кирилл Кочегаров 10. Ермил Вокуев 11. Евгений Семяшкин 12. Константин Тиунов 13. Иван Горбунов 14. Сергей Волков 15. Андрей Кузнецов 16. Андрей Алипкин 17. Андрей Ларьков 18. Дмитрий Жуль 19. Никита Родионов 20. Егор Митрошин 21. Александр Бакуров Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке