Лыжи. Кубок России. Пеклецова, Крупицкая, Пантрина, Шорохова, Сорина, Горбунова выступят в скиатлоне

Пеклецова и Крупицкая выступят в скиатлоне на Кубке России в Кирово-Чепецке.

28 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке пройдет женский скиатлон.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

5-й этап

Кирово-Чепецк

10+10 км, скиатлон

Женщины

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Евгения Крупицкая

2. Алина Пеклецова

3. Лидия Горбунова

4. Екатерина Никитина

5. Алиса Жамбалова

6. Елизавета Маслакова

7. Екатерина Шибекина

8. Татьяна Сорина

9. Елизавета Пантрина

10. Ксения Шорохова

11. Арина Кусургашева

12. Дарья Канева

13. Екатерина Смирнова

14. Елизавета Шалабода

15. Екатерина Булычева

16. Алена Баранова

17. Арина Каличева

18. Ольга Сергеева

19. Карина Гончарова

20. Лариса Рясина

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
