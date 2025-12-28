  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Тур де Ски». 1-й этап. Непряева, Диггинс, Шистад, Далквист, Хагстрем, Карлссон, Мирвол выступят в коньковом спринте
12

«Тур де Ски». 1-й этап. Непряева, Диггинс, Шистад, Далквист, Хагстрем, Карлссон, Мирвол выступят в коньковом спринте

Дарья Непряева пробежит коньковый спринт на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

28 декабря в Италии стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Женщины выступят в коньковом спринте.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

«Тур де Ски»

Тоблах, Италия

Спринт, свободный стиль

Женщины

Начало квалификации – 13:45, начало финала – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

4. Майя Далквист (Швеция)

6. Аня Вебер (Швейцария)

8. Эмма Рибом (Швеция)

9. Криста Пярмякоски (Финляндия)

10. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

12. Моа Илар (Швеция)

14. Надин Фендрих (Норвегия)

16. Йоханна Хагстрем (Швеция)

18. Ингрид Обрекк (Норвегия)

20. Федерика Кассоль (Италия)

21. Кертту Нисканен (Финляндия)

22. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

23. Джулия Керн (США)

24. Джесси Диггинс (США)

26. Матильде Мирвол (Норвегия)

28. Йоханна Матинтало (Финляндия)

30. Колетта Ридзек (Германия)

31. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

41. Дарья Непряева (Россия)

50. Фрида Карлссон (Швеция)

57. Хайди Венг (Норвегия)

61. Эбба Андерссон (Швеция)

80. Анна Мачехина (Беларусь)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoТур де Ски
спринт (жен)
logoКубок мира
результаты
лыжные гонки
logoФрида Карлссон
сборная Швейцарии жен
logoЭмма Рибом
logoАстрид Ойре Шлинн
logoсборная Швеции жен
logoАнна Мачехина
logoЭбба Андерссон
logoМайя Далквист
logoЯсми Йоэнсуу
logoсборная Финляндии жен
logoЙоханна Хагстрем
logoКертту Нисканен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Беларуси жен
logoАня Вебер
logoМоа Илар
logoсборная США жен
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoНадин Фендрих
logoКолетта Ридзек
logoМатильде Мирвол
logoДжулия Керн
logoсборная Италии жен
logoДжесси Диггинс
logoДарья Непряева
logoКристине Ставос Шистад
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoХайди Венг
Йоханна Матинтало
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Домен Превц, Кобаяси, Ланишек, Чофениг, Крафт выступят в квалификации
3 минуты назад
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Червоткин, Якимушкин, Спицов, Соловьев, Горбунов пробегут скиатлон
8 минут назад
Лыжи. Кубок России. Пеклецова, Крупицкая, Пантрина, Шорохова, Сорина, Горбунова выступят в скиатлоне
8 минут назад
Клэбо о смерти Баккеа: «Это невероятно грустно и трагично. Ушел из жизни хороший биатлонист и человек»
12 минут назад
«Тур де Ски». 1-й этап. Коростелев, Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Шанава, Вике, Эвенсен пробегут коньковый спринт
33 минуты назад
Бородавко о первом месте Вьюхина в квалификации спринта: «Биатлонисты действительно способны показывать высокий результат. Поэтому не вижу ничего удивительного»
вчера, 16:24
Бородавко сообщил, что Большунов болеет гонконгским гриппом: «Не знаем, сколько времени займет восстановление»
вчера, 15:19
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб выиграла гигантский слалом, Раст – 2-я, Хектор – 3-я, Шиффрин – 6-я
вчера, 13:47
Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в супергиганте, Монне – 2-й, фон Алльмен – 3-й, Одерматт – 4-й
вчера, 13:39
Сергей Ардашев: «Сегодня выдавал хорошие скорости, на финише проиграл совсем чуть‑чуть. Форма все-таки хорошая»
вчера, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
вчера, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
вчера, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
вчера, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00