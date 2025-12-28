«Тур де Ски». 1-й этап. Непряева, Диггинс, Шистад, Далквист, Хагстрем, Карлссон, Мирвол выступят в коньковом спринте
28 декабря в Италии стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Женщины выступят в коньковом спринте.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
Спринт, свободный стиль
Женщины
Начало квалификации – 13:45, начало финала – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
4. Майя Далквист (Швеция)
6. Аня Вебер (Швейцария)
8. Эмма Рибом (Швеция)
9. Криста Пярмякоски (Финляндия)
10. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
12. Моа Илар (Швеция)
14. Надин Фендрих (Норвегия)
16. Йоханна Хагстрем (Швеция)
18. Ингрид Обрекк (Норвегия)
20. Федерика Кассоль (Италия)
21. Кертту Нисканен (Финляндия)
22. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
23. Джулия Керн (США)
24. Джесси Диггинс (США)
26. Матильде Мирвол (Норвегия)
28. Йоханна Матинтало (Финляндия)
30. Колетта Ридзек (Германия)
31. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
41. Дарья Непряева (Россия)
50. Фрида Карлссон (Швеция)
57. Хайди Венг (Норвегия)
61. Эбба Андерссон (Швеция)
80. Анна Мачехина (Беларусь)
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26