  • «Тур де Ски». 1-й этап. Коростелев, Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Шанава, Вике, Эвенсен пробегут коньковый спринт
34

Коростелев выступит в коньковом спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

28 декабря в Италии стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Мужчины пробегут коньковый спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

«Тур де Ски»

Тоблах, Италия

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Начало квалификации – 14:27, начало финала – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

2. Жюль Шаппаз (Франция)

4. Яник Рибли (Швейцария)

6. Федерико Пеллегрино (Италия)

7. Джек Янг (США)

8. Харальд Амундсен (Норвегия)

10. Люка Шанава (Франция)

12. Эдвин Ангер (Швеция)

14. Алвар Мюльбак (Швеция)

16. Ларс Хегген (Норвегия)

17. Антон Гран (Швеция)

18. Лаури Вуоринен (Финляндия)

19. Ришар Жув (Франция)

20. Ниило Мойланен (Финляндия)

22. Эрик Валнес (Нораегия)

24. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

25. Йони Мяки (Финляндия)

26. Бен Огден (США)

27. Валерио Гронд (Швейцария)

28. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

30. Оскар Опстад Вике (Норвегия)

51. Савелий Коростелев (Россия)

52. Маттис Стенсхаген (Норвегия)

83. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

89. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)

105. Эмиль Иверсен (Норвегия)

118. Ииво Нисканен (Финляндия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
