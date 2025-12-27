Бородавко о первом месте Вьюхина в квалификации спринта: «Биатлонисты действительно способны показывать высокий результат. Поэтому не вижу ничего удивительного»
Бородавко оценил победу биатлониста Вьюхина в квалификации лыжного спринта.
Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался о первом месте биатлониста Андрея Вьюхина в квалификации конькового спринта на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
«На сегодняшний день тренировки в биатлоне и лыжных гонках мало чем отличаются. Биатлонисты действительно способны показывать высокий результат. Поэтому я не вижу ничего удивительного, что биатлонист Вьюхин сумел пройти именно пролог.
А что касается остальных забегов, то это уже специфика, нужно уметь включаться вовремя», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
