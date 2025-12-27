Бородавко о первом месте Вьюхина в квалификации спринта: «Биатлонисты действительно способны показывать высокий результат. Поэтому не вижу ничего удивительного»

Бородавко оценил победу биатлониста Вьюхина в квалификации лыжного спринта.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался о первом месте биатлониста Андрея Вьюхина в квалификации конькового спринта на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«На сегодняшний день тренировки в биатлоне и лыжных гонках мало чем отличаются. Биатлонисты действительно способны показывать высокий результат. Поэтому я не вижу ничего удивительного, что биатлонист Вьюхин сумел пройти именно пролог.

А что касается остальных забегов, то это уже специфика, нужно уметь включаться вовремя», – сказал Бородавко.