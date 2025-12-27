Бородавко сообщил, что Большунов болеет гонконгским гриппом: «Не знаем, сколько времени займет восстановление»
Бородавко сообщил, что Большунов болеет гонконгским гриппом.
Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал о болезни Александра Большунова.
Трехкратный олимпийский чемпион пропускает пятый этап Кубка России в Кирово‑Чепецке.
– Я думаю, что Александр сделает все, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй. А как это получится, никто не знает. Сейчас все болеют по‑разному. Кто‑то на четвертый день уже стоит на лыжах, кто‑то по 10 дней проводит в постели. Надо, чтобы он полноценно выздоровел, и уже потом вернулся к тренировочному процессу.
– У него популярный сейчас гонконгский грипп?
– Да, верно. Поэтому не знаем, сколько времени займет восстановление, – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
