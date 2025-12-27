Горные лыжи. Кубок мира. Шайб выиграла гигантский слалом, Раст – 2-я, Хектор – 3-я, Шиффрин – 6-я
Австрийка Юлия Шайб выиграла гигантский слалом на Кубке мира в Земмеринге.
Австрийская горнолыжница Юлия Шайб выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мипа в Земмеринге.
Горные лыжи
Кубок мира
Земмеринг
Женщины
Гигантский слалом
1. Юлия Шайб (Австрия) – 1.56,46
2. Камилла Раст (Швейцария) – 0,14
3. Сара Хектор (Швеция) – 0,40
4. Валери Гренье (Канада) – 0,77
5. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) – 1,36
6. Микаэла Шиффрин (США) – 1,45
7. Лара Делла Меа (Италия) – 1,76
8. София Годжа (Италия) – 1,88
9. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,90
10. Лена Дюрр (Германия) – 1,95
Полные результаты – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости