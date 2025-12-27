  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Кубок мира. Шайб выиграла гигантский слалом, Раст – 2-я, Хектор – 3-я, Шиффрин – 6-я
2

Горные лыжи. Кубок мира. Шайб выиграла гигантский слалом, Раст – 2-я, Хектор – 3-я, Шиффрин – 6-я

Австрийка Юлия Шайб выиграла гигантский слалом на Кубке мира в Земмеринге.

Австрийская горнолыжница Юлия Шайб выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мипа в Земмеринге.

Горные лыжи

Кубок мира

Земмеринг

Женщины

Гигантский слалом

1. Юлия Шайб (Австрия) – 1.56,46

2. Камилла Раст (Швейцария) – 0,14

3. Сара Хектор (Швеция) – 0,40

4. Валери Гренье (Канада) – 0,77

5. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) – 1,36

6. Микаэла Шиффрин (США) – 1,45

7. Лара Делла Меа (Италия) – 1,76

8. София Годжа (Италия) – 1,88

9. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,90

10. Лена Дюрр (Германия) – 1,95

Полные результаты – на сайте FIS. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Австрии жен
logoсборная Польши жен
результаты
logoсборная Италии жен
горные лыжи
Лена Дюрр
Теа Луиза Стьернесунн
logoсборная Германии жен
София Годжа
logoКубок мира
сборная Швейцарии жен
logoсборная Норвегии жен
гигантский слалом (жен)
Марина Гонсеница-Даниэль
Юлия Шайб
Сара Хектор
Лара Делла Мея
Камилла Раст
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Горные лыжи. Кубок мира. Годжа выиграла супергигант, Робинсон – 2-я, Вонн – 3-я
21 декабря, 13:48
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Раст – 2-я, Айхер – 3-я
16 декабря, 20:53
Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в скоростном спуске, Вонн – 2-я, Годжа – 3-я
13 декабря, 20:56
Главные новости
Бородавко сообщил, что Большунов болеет гонконгским гриппом: «Не знаем, сколько времени займет восстановление»
сегодня, 14:06
Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в супергиганте, Монне – 2-й, фон Алльмен – 3-й, Одерматт – 4-й
сегодня, 13:39
Сергей Ардашев: «Сегодня выдавал хорошие скорости, на финише проиграл совсем чуть‑чуть. Форма все-таки хорошая»
сегодня, 13:06
Фалеева получила травму спины и пропустит скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке
сегодня, 12:56
Пантрина о победе в спринте: «Рада, что возвращаюсь в кондиции, раньше в финале чего-то не хватало. Разозлилась и показала, кто такая Лиза»
сегодня, 12:15
❄️ Лыжи. Кубок России. Горбунов выиграл коньковый спринт, Ардашев – 2-й, Тиунов – 3-й
сегодня, 11:58
❄️ Лыжи. Кубок России. Пантрина выиграла коньковый спринт, Шорохова – 2-я, Фалеева – 3-я
сегодня, 11:46
Степанова о восстановлении после повреждения ноги: «Нет таких травм, с которыми не справилась бы наша медицина»
сегодня, 11:21
Вероника Степанова: «Уровень трасс Кубка России не позволяет нашим спортсменам сразу врываться на пьедесталы Кубка мира, в том числе в топ-10»
сегодня, 11:05
Вероника Степанова: «Желаю Коростелеву и Непряевой удачи, будем за них болеть. Я даже готова отдать Дарье свои лучшие лыжи»
сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 7-я
20 декабря, 20:59
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
20 декабря, 20:58
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15