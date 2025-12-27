Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в супергиганте, Монне – 2-й, фон Алльмен – 3-й, Одерматт – 4-й
Марко Шварц победил в супергиганте на этапе Кубка мира в итальянском Ливиньо.
Австриец Марко Шварц победил в супергиганте на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянском Ливиньо.
Горные лыжи
Кубок мира
Ливиньо
Мужчины
Супергигант
1. Марко Шварц (Австрия) – 1.10,33
2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,20
3. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,25
4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,29
5-6. Симон Йохер (Германия) – 0,31
5-6. Доминик Парис (Италия) – 0,31
7. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,37
8-9. Гульельмо Боска (Италия) – 0,44
8-9. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,44
10. Нильс Аллегре (Франция) – 0,48
Полные результаты – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости