Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в супергиганте, Монне – 2-й, фон Алльмен – 3-й, Одерматт – 4-й

Австриец Марко Шварц победил в супергиганте на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянском Ливиньо. Горные лыжи Кубок мира Ливиньо Мужчины Супергигант 1. Марко Шварц (Австрия) – 1.10,33 2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,20 3. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,25 4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,29 5-6. Симон Йохер (Германия) – 0,31 5-6. Доминик Парис (Италия) – 0,31 7. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,37 8-9. Гульельмо Боска (Италия) – 0,44 8-9. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,44 10. Нильс Аллегре (Франция) – 0,48 Полные результаты – на сайте FIS.