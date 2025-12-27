  • Спортс
Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в супергиганте, Монне – 2-й, фон Алльмен – 3-й, Одерматт – 4-й

Марко Шварц победил в супергиганте на этапе Кубка мира в итальянском Ливиньо.

Австриец Марко Шварц победил в супергиганте на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянском Ливиньо.

Горные лыжи

Кубок мира

Ливиньо

Мужчины

Супергигант

1. Марко Шварц (Австрия) – 1.10,33

2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,20

3. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,25

4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,29

5-6. Симон Йохер (Германия) – 0,31

5-6. Доминик Парис (Италия) – 0,31

7. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,37

8-9. Гульельмо Боска (Италия) – 0,44

8-9. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,44

10. Нильс Аллегре (Франция) – 0,48

Полные результаты – на сайте FIS. 

