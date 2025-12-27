Сергей Ардашев: «Сегодня выдавал хорошие скорости, на финише проиграл совсем чуть‑чуть. Форма все-таки хорошая»

Ардашев о серебре спринта: скорости были хорошие, на финише проиграл чуть-чуть.

Лыжник Сергей Ардашев назвал плохим свой результат в коньковом спринте на этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке.

Ардашев финишировал вторым, уступив победителю Ивану Горбунову 0,05 секунды.

«Вроде начал хорошо, но результат показал плохой. У меня все‑таки хорошая форма. Я сегодня выдавал хорошие скорости, на финише проиграл совсем чуть‑чуть», – сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ ».