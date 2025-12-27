Фалеева получила травму спины и пропустит скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке

Фалеева пропустит скиатлон на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Лыжница Анастасия Фалеева травмировала спину во время конькового спринта на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Фалеева заняла в финале третье место.

«Настя Фалеева после болезни с трудом восстанавливается. Сейчас еще дернула спину, поедем смотреть на МРТ, здесь лучше перестраховаться. Я думаю, что завтра она точно не побежит», – сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко .