Пантрина о победе в спринте: «Рада, что возвращаюсь в кондиции, раньше в финале чего-то не хватало. Разозлилась и показала, кто такая Лиза»
Лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала свою победу в коньковом спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
«Последний раз побеждала давно. В том сезоне было очень мало подиумов. Сейчас я сосредоточилась под конец года. Хотелось Новый год отметить с хорошим результатом. Я очень рада, что возвращаюсь в кондиции. В финале раньше чего‑то не хватало. Я разозлилась, показала и доказала, кто такая Лиза.
Мне нравится бегать коньковые спринты, потому что они у меня получаются. Я попадаю в финалы. Мне нравится круг, он рабочий и тяжелый, лыжи были великолепны. Спасибо Вите Головину», – сказала Пантрина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
