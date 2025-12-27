  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Степанова о восстановлении после повреждения ноги: «Нет таких травм, с которыми не справилась бы наша медицина»
7

Степанова о восстановлении после повреждения ноги: «Нет таких травм, с которыми не справилась бы наша медицина»

Вероника Степанова: нет таких травм, с которыми бы не справилась наша медицина.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова, отвечая на вопрос о восстановлении после травмы, похвалила российскую медицину.

21 декабря Степанова сошла с классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка России в Ижевске. Комментаторы Всеволод Соловьев и Александр Легков сообщили, что у лыжницы возникла проблема с ногой. 

Этап в Кирово-Чепецке Степанова пропускает.

«Нет таких травм, с которыми не справилась бы наша медицина. Я выхожу на старт только тогда, когда я готова на 100%. Я планирую здесь отлично потренироваться и подготовиться к главному старту сезона – «Гонке чемпионов». Победы еще будут, я над этим усиленно работаю», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoКубок России
logoВероника Степанова
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ Лыжи. Кубок России. Пантрина выиграла коньковый спринт, Шорохова – 2-я, Фалеева – 3-я
сегодня, 11:46
Вероника Степанова: «Уровень трасс Кубка России не позволяет нашим спортсменам сразу врываться на пьедесталы Кубка мира, в том числе в топ-10»
сегодня, 11:05
«Хочу приехать на дачу, сходить в баньку, поесть оливье и заливное». Ступак пропустит скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке
сегодня, 06:38
Главные новости
Бородавко сообщил, что Большунов болеет гонконгским гриппом: «Не знаем, сколько времени займет восстановление»
сегодня, 14:06
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб выиграла гигантский слалом, Раст – 2-я, Хектор – 3-я, Шиффрин – 6-я
сегодня, 13:47
Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в супергиганте, Монне – 2-й, фон Алльмен – 3-й, Одерматт – 4-й
сегодня, 13:39
Сергей Ардашев: «Сегодня выдавал хорошие скорости, на финише проиграл совсем чуть‑чуть. Форма все-таки хорошая»
сегодня, 13:06
Фалеева получила травму спины и пропустит скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке
сегодня, 12:56
Пантрина о победе в спринте: «Рада, что возвращаюсь в кондиции, раньше в финале чего-то не хватало. Разозлилась и показала, кто такая Лиза»
сегодня, 12:15
❄️ Лыжи. Кубок России. Горбунов выиграл коньковый спринт, Ардашев – 2-й, Тиунов – 3-й
сегодня, 11:58
❄️ Лыжи. Кубок России. Пантрина выиграла коньковый спринт, Шорохова – 2-я, Фалеева – 3-я
сегодня, 11:46
Вероника Степанова: «Уровень трасс Кубка России не позволяет нашим спортсменам сразу врываться на пьедесталы Кубка мира, в том числе в топ-10»
сегодня, 11:05
Вероника Степанова: «Желаю Коростелеву и Непряевой удачи, будем за них болеть. Я даже готова отдать Дарье свои лучшие лыжи»
сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 7-я
20 декабря, 20:59
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
20 декабря, 20:58
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15