Степанова о восстановлении после повреждения ноги: «Нет таких травм, с которыми не справилась бы наша медицина»
Вероника Степанова: нет таких травм, с которыми бы не справилась наша медицина.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова, отвечая на вопрос о восстановлении после травмы, похвалила российскую медицину.
21 декабря Степанова сошла с классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка России в Ижевске. Комментаторы Всеволод Соловьев и Александр Легков сообщили, что у лыжницы возникла проблема с ногой.
Этап в Кирово-Чепецке Степанова пропускает.
«Нет таких травм, с которыми не справилась бы наша медицина. Я выхожу на старт только тогда, когда я готова на 100%. Я планирую здесь отлично потренироваться и подготовиться к главному старту сезона – «Гонке чемпионов». Победы еще будут, я над этим усиленно работаю», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
