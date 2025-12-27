Степанова о восстановлении после повреждения ноги: «Нет таких травм, с которыми не справилась бы наша медицина»

Вероника Степанова: нет таких травм, с которыми бы не справилась наша медицина.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова , отвечая на вопрос о восстановлении после травмы, похвалила российскую медицину.

21 декабря Степанова сошла с классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка России в Ижевске. Комментаторы Всеволод Соловьев и Александр Легков сообщили, что у лыжницы возникла проблема с ногой.

Этап в Кирово-Чепецке Степанова пропускает.

«Нет таких травм, с которыми не справилась бы наша медицина. Я выхожу на старт только тогда, когда я готова на 100%. Я планирую здесь отлично потренироваться и подготовиться к главному старту сезона – «Гонке чемпионов». Победы еще будут, я над этим усиленно работаю», – сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».