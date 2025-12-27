Вероника Степанова: «Уровень трасс Кубка России не позволяет нашим спортсменам сразу врываться на пьедесталы Кубка мира, в том числе в топ-10»
Степанова оценила уровень трасс на Кубке России по лыжным гонкам.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова считает, что уровень трасс на Кубке России не позволяет спортсменам качественно подготовиться к выступлениям на Кубке мира.
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе примут участие в многодневке «Тур де Ски», которая пройдет в Италии с 28 декабря по 4 января.
«У нас есть молодежь, которая может составить компанию Коростелеву и Непряевой уже на следующем этапе Кубка мира. Все решается прямо сейчас. Но уровень трасс Кубка России, к сожалению, не позволяет нашим спортсменам сразу врываться на пьедесталы Кубка мира, в топ-10 в том числе», – сказала Степанова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
