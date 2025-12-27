  • Спортс
  • Горнолыжница Плешкова планирует выступить на этапе Кубка мира в Австрии 10-11 января
1

Горнолыжница Плешкова планирует выступить на этапе Кубка мира в Австрии 10-11 января

Российская горнолыжница Плешкова выступит на этапе Кубка мира в Австрии.

Горнолыжница Юлия Плешкова, получившая нейтральный статус, планирует выступить 10-11 января на этапе Кубка мира в Австрии и попытаться отобраться на Олимпиаду. 

Об этом рассказал личный тренер спортсменки Кирилл Копылов.

«Юлия планирует вылететь в Европу 5-7 января, чтобы принять участие в этапе Кубка мира в Цаухензее (Австрия) в скоростном спуске и супергиганте.

Не имея достаточной практики выступления на международных стартах, очень тяжело сразу навязывать конкуренцию. Доказательством тому стали результаты, которые показали наши парни неделю назад на первом после возвращения этапе Кубка мира.

Нужно немало повариться в том котле, чтобы потом выступать на должном уровне. До того момента, как нас отстранили, Юля неплохо выступала и заезжала в первую тридцатку на этапах Кубка мира.

Сейчас, чтобы отобраться на Олимпиаду, ей нужно попасть в топ-30 на этапе Кубка мира. Шанс отобраться в Италию, конечно, у нее есть. Если получится квалифицироваться, будет очень хорошо, если нет, то все равно у них открыта теперь дорога на международные соревнования», – отметил Копылов.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoЮлия Плешкова
женская сборная России по горным лыжам
горные лыжи
logoКубок мира
ТАСС
