Садреев и Назаров пропустят первый этап «Турне четырех трамплинов» в Германии из-за отсутствия шенгенских виз

Россияне Садреев и Назаров пропустят первый этап Турне четырех трамплинов.

Российские прыгуны на лыжах с трамплина Данил Садреев и Михаил Назаров, имеющие нейтральный статус, из-за отсутствия шенгенских виз пропустят первый этап «Турне четырех трамплинов» в Оберстдорфе.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Евгений Плехов.

«Пока у наших спортсменов виз нет на руках, документы находятся в посольстве. Следовательно, на первый этап «Турне четырех трамплинов» ребята точно не успеют. Но они все равно остаются в Москве. Если до 30 декабря визы получим, то обязательно отправим Садреева и Назарова на соревнования, чтобы они прошли обязательные замеры костюмов через 3D-сканер.

28 декабря в Оберстдорфе квалификация, 29-го – сами соревнования, 30-го – переезд в Гармиш-Партенкирхен, где с 31 декабря по 1 января пройдет второй этап Турне. Если наши успеют пройти 3D-сканер в Гармише, хорошо. Если нет, тогда поедут на этап в Инсбрук. Главное, получить как можно быстрее визы и затем обязательно пройти все замеры», – сказал Плехов.