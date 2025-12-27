Александр Терентьев: «Я не подавал заявку на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ, я по всем фронтам не прохожу»

  • Спортс
17

Лыжник Александр Терентьев не подавал заявку на нейтральный статус.

Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Александр Терентьев заявил, что не подавал заявку в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) на нейтральный статус, так как уверен, что не получит его.

На данный момент нейтральный статус, позволяющий выступать на турнирах под эгидой FIS, из лыжников есть только у Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой.

«Я даже не подавал на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ, я по всем фронтам не прохожу. Я понимаю Савелия Коростелева и Дарья Непряеву. Если бы я был в их позиции, то тоже подал бы на нейтральный статус и не думал о каких‑то осуждениях.

Для меня, как человека, который привык, что допускают за счет результата, это [условия допуска] – полный бред», – сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
