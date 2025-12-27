Александр Терентьев: «Я не подавал заявку на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ, я по всем фронтам не прохожу»

Лыжник Александр Терентьев не подавал заявку на нейтральный статус.

Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Александр Терентьев заявил, что не подавал заявку в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) на нейтральный статус, так как уверен, что не получит его.

На данный момент нейтральный статус, позволяющий выступать на турнирах под эгидой FIS , из лыжников есть только у Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой .

«Я даже не подавал на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ, я по всем фронтам не прохожу. Я понимаю Савелия Коростелева и Дарья Непряеву. Если бы я был в их позиции, то тоже подал бы на нейтральный статус и не думал о каких‑то осуждениях.

Для меня, как человека, который привык, что допускают за счет результата, это [условия допуска] – полный бред», – сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».