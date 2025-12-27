Юрий Бородавко: «Большунов заболел, где‑то подцепил вирус, сейчас лечится дома. Хотелось бы, чтобы он приехал в Рязань на «Гонку чемпионов»

Бородавко о Большунове: он заболел, сейчас лечится дома.

Тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил о болезни Александра Большунова , из-за которой лыжник пока не тренируется.

Большунов пропускает пятый этап Кубка России по лыжным гонкам в Кирово‑Чепецке.

«После Ижевска Александр заболел, где-то подцепил вирус, сейчас лечится дома. Сколько это продлится, я не знаю. Как только выздоровеет и у него появится возможность, то сразу приступит к тренировкам.

Хотелось бы, чтобы он приехал в Рязань на «Гонку чемпионов», там пробежал два дня и уже потом продолжил подготовку к следующим этапам», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Лыжно-биатлонная «Гонка чемпионов» в Рязани пройдет 3-4 января.