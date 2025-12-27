  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Хочу приехать на дачу, сходить в баньку, поесть оливье и заливное». Ступак пропустит скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке
10

«Хочу приехать на дачу, сходить в баньку, поесть оливье и заливное». Ступак пропустит скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке

Ступак пропустит скиатлон на этапе Кубка России по лыжам.

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак пропустит скиатлон на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.

Гонка пройдет 28 декабря.

«Так как скиатлон уже не бегу, я уезжаю сразу к своему сыну и мужу.

Очень хочу приехать на дачу, сходить в баньку, поесть оливье и заливное.

Также начала подключать себе музыку новогоднюю, это плюс для настроения», – сказала Ступак.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок России
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. Кубок России. Фалеева, Баранова, Крупицкая, Ступак, Пеклецова, Пантрина, Сорина выступят в квалификации конькового спринта
вчера, 20:59
Пеклецова о «разделке»: «Я больше тяготею к коньковому стилю, чем к классическому. Вторым местом абсолютно довольна»
21 декабря, 14:05
Егор Сорин: «Если Степанова сошла, значит на это была серьезная причина. Сейчас пообщаемся с медицинским штабом и будем понимать диагноз»
21 декабря, 09:32
Главные новости
Лыжи. Кубок России. Фалеева, Баранова, Крупицкая, Ступак, Пеклецова, Пантрина, Сорина выступят в квалификации конькового спринта
вчера, 20:59
Лыжи. Кубок России. Терентьев, Ардашев, Волков, Тиунов, Бакуров, Червоткин, Якимушкин пробегут в квалификации спринта свободным стилем
вчера, 21:14
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
сегодня, 05:58
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26
сегодня, 05:58
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
вчера, 05:58
Большунов пропустит этап Кубка России в Кирово-Чепецке
вчера, 13:58
Юрий Бородавко: «Спортсмены года в России – это Климент Колесников и Ангелина Мельникова»
вчера, 13:34
Коростелев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Никакого негатива нет, и я думаю, что его не будет»
вчера, 07:54
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: фристайлистки Прусакова и Таталина, пятеро горнолыжников, список обновляется
25 декабря, 11:55
Сорин о россиянах на «Тур де Ски»: «Надеемся, что результат будет лучше, чем в Давосе»
25 декабря, 06:38
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 7-я
20 декабря, 20:59
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
20 декабря, 20:58
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15