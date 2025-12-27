«Хочу приехать на дачу, сходить в баньку, поесть оливье и заливное». Ступак пропустит скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке

Ступак пропустит скиатлон на этапе Кубка России по лыжам.

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак пропустит скиатлон на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.

Гонка пройдет 28 декабря.

«Так как скиатлон уже не бегу, я уезжаю сразу к своему сыну и мужу.

Очень хочу приехать на дачу, сходить в баньку, поесть оливье и заливное.

Также начала подключать себе музыку новогоднюю, это плюс для настроения», – сказала Ступак.