«Хочу приехать на дачу, сходить в баньку, поесть оливье и заливное». Ступак пропустит скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке
Ступак пропустит скиатлон на этапе Кубка России по лыжам.
Олимпийская чемпионка Юлия Ступак пропустит скиатлон на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.
Гонка пройдет 28 декабря.
«Так как скиатлон уже не бегу, я уезжаю сразу к своему сыну и мужу.
Очень хочу приехать на дачу, сходить в баньку, поесть оливье и заливное.
Также начала подключать себе музыку новогоднюю, это плюс для настроения», – сказала Ступак.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
