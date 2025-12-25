  • Спортс
2

Сахаров о возможном допуске юниоров: «Если нас допустят и будет возможность где-то выступить, буду очень рад. Шоком это не будет»

Лыжник-юниор Сахаров: буду очень рад, если нас допустят.

Российский лыжник Андрей Сахаров высказался о возможном допуске российских юниоров.

– Предположим, подтвердится информация, что наших юниоров готовы допустить до международных стартов. Ты готов к этому?

– Ну если нас допустят и будет возможность где-то выступить, буду очень рад. Шоком это не будет, тем более у меня теперь есть активный FIS-код. Со спокойной душой начну обычный рабочий процесс, просто в других условиях. Да, придется привыкать к новой обстановке, к другим лыжам, к другим скоростям. Но все с чего-то начинали, правильно? Даже самые великие. Вопрос ведь в том, чтобы нас допустили. Тогда будут уже не предположения, а конкретно продуманный план – куда можно ехать, когда.

– В плане языкового общения тоже готов?

– Конечно. Я изучаю английский со второго класса. Ходил в дополнительную английскую школу по девятый класс включительно. Уверен, знаний, которые в меня заложили, вполне достаточно для нормального общения. Была и языковая практика, когда мы с родителями выезжали на заграничный отдых. Осталось только получить допуск на международные соревнования и вспомнить все (улыбается).

– Ты видел, как общался Савелий с норвежскими и шведскими журналистами, какие вопросы, в том числе неудобные, они ему задавали. Ты к такому тоже готов?

– У меня не такой темперамент, как у Савелия, но я буду готов, если получится поучаствовать в международных стартах. В конце концов, всегда можно сказать no comments (улыбается). Савелий – огромный молодец, что не стал увиливать и что-то придумывать. Он очень достойно себя показал в плане общения. Конечно, я сразу так не смогу. Но общаться готов. Корректно, спокойно и в рамках разумного.

– Если норвежские и шведские коллеги попросят твой контакт, могу с ними поделиться?

– Без проблем. Но их текст на утверждение попрошу, чтобы недопонимания не возникло. Не все журналисты доносят до своих читателей и зрителей именно те слова, которые ты произнес, – сказал Сахаров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Андрей Сахаров
Савелий Коростелев
сборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
отстранение и возвращение России
