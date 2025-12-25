Андрей Сахаров: «На этапе Кубка России в Тюмени Большунов подошел ко мне, протянул руку, спросил, как дела. Он очень доброжелательный парень»

Лыжник Сахаров о Большунове: он очень доброжелательный парень.

Лыжник Андрей Сахаров высказался о поведении трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова .

– Заслуженные и титулованные лыжники доброжелательно к тебе относятся?

– Да, все в порядке. Савелий Коростелев и Сергей Волков , которые близки мне по возрасту, всегда успеха желают. Если про самых взрослых, то самый доброжелательный – Саша Большунов. На этапе Кубка России в Тюмени был такой случай: я вышел из гостиничного номера в коридор, чтобы надеть ботинки и пойти на тренировку.

Наклонился к полу и слышу: «О, здорово!» Поднимаю голову – Большунов. Я его даже не заметил, а он подошел, руку протянул, спросил, как дела. Он очень доброжелательный парень. Еще в прошлом году в Вершине Теи меня похвалил – было приятно, что лидер сборной России меня заметил.

– Тебя удивляют последние события, связанные с ним? Ситуация с Александром Бакуровым, заявления биатлонистов, что он с ними не здоровается, срыв на журналиста?

– Очень удивляют. Большунов не очень разговорчивый, но открытый и доброжелательный. Видимо, наслоилось все, раз такое произошло. Цепь событий. Не собираюсь лезть в эту ситуацию, но со стороны выглядит, что внутри у него что-то случилось, и он не выдержал.

– Какие чувства испытываешь, когда такое происходит в наших лыжах?

– Обидно, что такие вещи происходят и выносятся на обсуждение на всех уровнях. У норвежцев ведь тоже вряд ли все гладко, однако они выглядят сплоченным и дружным коллективом. Уверен, все спорные вопросы можно решить, просто поговорив по-мужски и потом пожав друг другу руки. Лыжная семья должна оставаться лыжной семьей, – сказал Сахаров.