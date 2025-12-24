Елена Вяльбе: «В детстве пробовала стрелять, неплохо получалось. Но потом поняла, что мне нельзя брать винтовку в руки из-за нервов»
Вяльбе: мне нельзя брать винтовку в руки из-за нервов.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, умеет ли стрелять из винтовки.
3-4 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов.
«Лыжники очень неплохо стреляют. Даже я в детстве пробовала, неплохо получалось. Но потом поняла, что мне нельзя брать винтовку в руки из-за нервов, ха-ха», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости