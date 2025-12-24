Фристайлистка Прусакова и еще четыре российские спортсменки получили нейтральный статус от FIS

Фристайлистка Прусакова и еще 4 спортсменки из РФ получили нейтральный статус.

Российские фристайлистки Лана Прусакова, Дарья Мельчакова, Полина Рябова, Наталья Шерина и горнолыжница Екатерина Ткаченко получили нейтральный статус. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS ). Прусакова – серебряный призер чемпионата мира-2021 в биг-эйре. Также нейтральный статус присвоен тренерам Егору Немтинову (лыжные гонки), Александре Купрейчик и Глебу Будорацкому (оба – горные лыжи).