Фристайлистка Прусакова и еще четыре российские спортсменки получили нейтральный статус от FIS

Российские фристайлистки Лана Прусакова, Дарья Мельчакова, Полина Рябова, Наталья Шерина и горнолыжница Екатерина Ткаченко получили нейтральный статус.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Прусакова – серебряный призер чемпионата мира-2021 в биг-эйре.

Также нейтральный статус присвоен тренерам Егору Немтинову (лыжные гонки), Александре Купрейчик и Глебу Будорацкому (оба – горные лыжи).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: FIS
