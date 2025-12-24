Юрий Бородавко: «Скорее всего, Большунов подал заявку на получение нейтрального статуса. Каждый из ребят занимался этим самостоятельно»

Бородавко: Большунов, скорее всего, подал заявку на нейтральный статус.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко ответил на вопрос, подал ли трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявку на нейтральный статус.

«Нейтральный статус Большунова? Не уверен в информации на 100%, но, скорее всего, он подал заявку на его получение. Дело в том, что каждый из ребят занимался этим самостоятельно, а каждый день мы с ними на эту тему не разговариваем. Нейтральный статус так и называется, потому что в подаче заявки на него ничего не зависит ни от федерации, ни от Минспорта.

Такая же ситуация и с любым другим моим спортсменом. Думаю, каждый уже подался на нейтральный статус, но пока никому из них его не одобрили. Александру тоже, но и про отказ я не слышал.

Сейчас у FIS достаточно заявок, которые они оценивают и принимают итоговое решение. Знаю, что на лыжные гонки в этом вопросе они уделяют всего один день в неделю. На этой они одобрили заявку одного из наших тренеров. Дальше у них каникулы, так что пока не знаю, когда ждать итогового решения по Большунову и остальным ребятам», – сказал Бородавко.