Александр Бакуров: «Рад, что получилось вернуться на трассу. Нога не беспокоила»

Лыжник Бакуров: рад, что получилось вернуться на трассу, нога не беспокоила.

Лыжник Александр Бакуров оценил итоги классического масс-старта на Кубке России в Тюмени, где он занял 8-е место.

На прошлой неделе Бакуров повредил ногу после падения – когда его толкнул Александр Большунов.

«Довольно хорошо себя чувствовал. Первые два круга были ужасны. Я попал в завал. Пришлось очень много сил тратить, чтобы догнать, даже полидировал в итоге. Потерял позиции на последних спусках. Рад, что получилось вернуться на трассу. Нога не беспокоила. Очень не хочется пропускать гонки. Хотелось скорее вернуться и участвовать в гонках», – сказал Бакуров.

