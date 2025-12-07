Александр Бакуров: «Рад, что получилось вернуться на трассу. Нога не беспокоила»
Лыжник Бакуров: рад, что получилось вернуться на трассу, нога не беспокоила.
Лыжник Александр Бакуров оценил итоги классического масс-старта на Кубке России в Тюмени, где он занял 8-е место.
На прошлой неделе Бакуров повредил ногу после падения – когда его толкнул Александр Большунов.
«Довольно хорошо себя чувствовал. Первые два круга были ужасны. Я попал в завал. Пришлось очень много сил тратить, чтобы догнать, даже полидировал в итоге. Потерял позиции на последних спусках. Рад, что получилось вернуться на трассу. Нога не беспокоила. Очень не хочется пропускать гонки. Хотелось скорее вернуться и участвовать в гонках», – сказал Бакуров.
Первая гонка Большунова после скандала: бежал рядом с Бакуровым, эпично проиграл финиш
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
