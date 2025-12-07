  • Спортс
Александр Большунов: «Дорогие друзья, всем спасибо за слова поддержки! С вами только вперед!»

Большунов поблагодарил болельщиков за поддержку.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поблагодарил болельщиков после завершения этапа Кубка России в Тюмени.

Сегодня Большунов стал вторым в классическом масс-старте на 20 км. Эта гонка стала для него первой после истечения срока дисквалификации за толчок Александра Бакурова на прошлом этапе соревнований.

«Дорогие друзья! Всем спасибо за слова поддержки! Очень рад вас слышать! С вами только вперед! 🙏🙏🙏» – написал Большунов в своем телеграм-канале.

Первая гонка Большунова после скандала: бежал рядом с Бакуровым, эпично проиграл финиш

