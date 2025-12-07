  • Спортс
  Юрий Бородавко: «Если бы я определял, Большунов и Степанова поехали бы на Олимпиаду»
Юрий Бородавко: «Если бы я определял, Большунов и Степанова поехали бы на Олимпиаду»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о шансах олимпийских чемпионов Вероники Степановой и Александра Большунова получить нейтральный статус.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить запрет на участие россиян в соревнованиях.

– Есть ли у Большунова и Степановой шансы получить нейтральный статус и поехать на Олимпиаду?

– Если бы я определял, они бы поехали на Олимпиаду. К сожалению, есть специальная комиссия, у которой есть свои критерии, и они будут рассматривать это уже без нас, – отметил Бородавко.

Сегодня Большунов занял второе место в классическом масс-старте на 20 км, уступив Савелию Коростелеву на финише.

– Александр вернулся. Набирает форму. Как и говорили: не надо драматизировать, все еще впереди. У него начало набора формы. Так что он еще себя покажет с лучшей стороны. Поэтому все идет по возрастающей.

– Он сам доволен результатом?

– Судя по внешнему виду, да, – ответил Бородавко.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предполагает, что российские лыжники получат две квоты – по одной у мужчин и женщин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
