Маркус Крамер: «Примерно 80% иностранных лыжников – за возвращение России. Нам нужна конкуренция, а такое возможно только с ее участием»

Маркус Крамер: примерно 80% иностранных лыжников – за возвращение России.

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что на Кубке мира не хватает конкуренции.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить отстранение россиян от соревнований.

«Несколько лет я мечтал, чтобы россияне вернулись на Кубок мира, а потом выступали на Олимпиаде. Сейчас у нас одна сильная страна Норвегия в мужских гонках. Это не очень хорошо, нам нужна конкуренция, а такое возможно только с участием России.

Я говорил с итальянской командой. Они все как один говорят, что счастливы, что вновь могут соревноваться с русскими. Аналогичное мнение высказала одна из немецких лыжниц. Вообще примерно 80% иностранных лыжников и даже больше за возвращение России. Центральная Европа точно за вас.

В Скандинавии иное мнение, но даже там есть те, кто за возвращение России. Хочу видеть всех сильных ребят из России», – сказал Крамер.

С 2015 по 2022 год Крамер работал со сборной России.

