Юлия Ступак: «Не хочется ехать статистом на Кубок мира. Наверное, поэтому я и не рвусь туда»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что не хочет ехать на Кубок мира в качестве статиста.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить отстранение россиян от соревнований.

«Не хочется ехать статистом на Кубок мира. Наверное, поэтому я и не рвусь туда. Первое время придется адаптироваться к статусу «нейтральный атлет», придется привыкать к конкуренции со скандинавами, к скорости, к условиям», – сказала 30-летняя Ступак.

Сегодня Ступак заняла 26-е место в классическом масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.