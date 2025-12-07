Терентьев о допуске лыжников: «Единственным критерием попадания на соревнования должен быть результат. И уж никак не принадлежность к каким-либо структурам»
Двукратный призер Олимпийских игр в лыжных гонках Александр Терентьев пока не собирается подавать заявку на нейтральный статус.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить отстранение россиян от соревнований.
– Для вас лично плюс или минус, что российские спортсмены могут вернуться на соревнования, проводимые международной федерацией?
– Подавать заявление пока не собираюсь, не знаю, кто поедет, подожду. Но как они сейчас нас допускают, это не совсем правильно. Единственным критерием попадания на соревнования должен быть результат. И уж никак не принадлежность спортсмена к военным или каким-либо другим структурам. Это для меня просто аморально, – сказал Терентьев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Тюменская арена»
