  Спицов о нейтральном статусе: «Думаю, что нам-то ничего «не грозит». Дай бог, чтобы хотя бы Коростелев получил допуск на Олимпийские игры»
Спицов о нейтральном статусе: «Думаю, что нам-то ничего «не грозит». Дай бог, чтобы хотя бы Коростелев получил допуск на Олимпийские игры»

Спицов: дай бог, чтобы Коростелев получил допуск на Олимпийские игры.

Олимпийский чемпион Денис Спицов надеется, что российский лыжник Савелий Коростелев получит нейтральный статус.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить отстранение россиян от соревнований.

«Думаю, что нам-то, наверное, ничего «не грозит». Рад за Савелия искренне. Дай бог, чтобы хотя бы у него получилось вернуться на международную арену и получить допуск на Олимпийские игры. Не знаю, честно говоря, по девчонкам – что там и как.

Но Савелий себя позиционирует самым нейтральным из нейтральных. Дай бог, чтобы у него была возможность поехать. Но по нам, я думаю, шансов не так много», – сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

