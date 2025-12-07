Евгения Крупицкая: «Если скажут подаваться на нейтральный статус, то буду подаваться. От меня тут мало что зависит»

Лыжница Крупицкая: если скажут подаваться на нейтральный статус, буду подаваться.

Российская лыжница Евгения Крупицкая готова подать заявку на нейтральный статус в случае необходимости.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить отстранение россиян от соревнований.

– От меня тут мало что зависит. Я должна быть готова в любой момент. Если мне скажут «Жень, надо ехать», то надо ехать. А так – вот эти лишние разговоры… Не хочу обсуждать.

– По нейтральному статусу будешь подаваться?

– Если скажут подаваться, то буду подаваться. Пока не подавалась, – сказала Крупицкая в эфире «Матч ТВ».