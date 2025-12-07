  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжник Коростелев: «Нейтральный статус стоит денег, 2 тысячи франков. Пока оплата не пройдет, его не будет»
54

Лыжник Коростелев: «Нейтральный статус стоит денег, 2 тысячи франков. Пока оплата не пройдет, его не будет»

Коростелев: нейтральный статус стоит денег, его не будет, пока оплата не пройдет.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, сколько стоит оформление нейтрального статуса.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить отстранение россиян от соревнований.

– FIS выложил пресс-релиз, там почта. Мы на нее написали – атлеты, кто желает податься на статус. Нам на следующий день прислали анкеты для заполнения, все документы: как, почему и для чего. На данный момент мы заполнили анкеты. И я так подозреваю, одновременно ждем счет на оплату. Потому что статус стоит денег.

– Сколько?

– 2 тысячи франков.

– Это порядка 200 тысяч рублей.

– Да.

– Как только пройдет оплата, должен быть ответ или что?

– Там написано в документе что-то из разряда: пока оплата не пройдет, статуса не будет, ха-ха. Что-то такое есть в анкете. Не в самой анкете, а в приложении к ней.

– Деньги уже отправлены?

– Нет, деньги не отправлены, потому что все еще нет реквизитов.

– Если кому-то не одобряют статус, то они деньги не возвращают?

– Нет, ни в коем случае. Все должны оценивать риски и понимать, на что идут, – сказал Коростелев в эфире «Матч ТВ».

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев опередил Большунова по фотофинишу в классическом масс-старте на 20 км, Ардашев – 3-й, Бакуров – 8-й
7 декабря, 09:43
Дмитрий Губерниев: «Норвежцы будут соревноваться с российскими лыжниками, обниматься с ними и говорить, как они ждали русских»
6 декабря, 14:21
Егор Сорин: «Нам выдали экспериментальные темляки на пробу, предупредили, что спринт на них бегать не надо. Коростелев, видимо, забыл про это»
6 декабря, 10:05
Главные новости
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
21 минуту назад
Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
21 минуту назад
Спортивный директор FIS о выдаче нейтрального статуса лыжникам: «Надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней»
вчера, 19:35
Елена Вяльбе: «Думаю, Telegram скоро заблокируют. Есть МАХ, в котором меня все устраивает, спокойно пользуюсь»
вчера, 18:06
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Не всем прислали анкеты и чеки на оплату, некоторые не получили ответа вовсе»
вчера, 16:34
Дмитрий Губерниев: «Временами Большунов ведет себя как обиженный ребенок. Настоящий чемпион должен быть широкой души человеком – этого мы пока не наблюдаем»
вчера, 14:42
Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
вчера, 13:19
Горнолыжник Никита Казазаев дисквалифицирован на три года за отказ от прохождения допинг-теста
вчера, 10:02
Вероника Степанова: «Место мужчины – сначала на стадионе готовиться, затем в спальне результаты показывать, а потом в детской «результатам» подгузники менять»
вчера, 09:02
Хедегарт, Амундсен, Клэбо выступят на Кубке мира в Давосе, Крюгер не попал в состав
вчера, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
7 декабря, 11:41
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
7 декабря, 11:36
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15