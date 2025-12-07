Лыжник Коростелев: «Нейтральный статус стоит денег, 2 тысячи франков. Пока оплата не пройдет, его не будет»

Коростелев: нейтральный статус стоит денег, его не будет, пока оплата не пройдет.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, сколько стоит оформление нейтрального статуса.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить отстранение россиян от соревнований.

– FIS выложил пресс-релиз, там почта. Мы на нее написали – атлеты, кто желает податься на статус. Нам на следующий день прислали анкеты для заполнения, все документы: как, почему и для чего. На данный момент мы заполнили анкеты. И я так подозреваю, одновременно ждем счет на оплату. Потому что статус стоит денег.

– Сколько?

– 2 тысячи франков.

– Это порядка 200 тысяч рублей.

– Да.

– Как только пройдет оплата, должен быть ответ или что?

– Там написано в документе что-то из разряда: пока оплата не пройдет, статуса не будет, ха-ха. Что-то такое есть в анкете. Не в самой анкете, а в приложении к ней.

– Деньги уже отправлены?

– Нет, деньги не отправлены, потому что все еще нет реквизитов.

– Если кому-то не одобряют статус, то они деньги не возвращают?

– Нет, ни в коем случае. Все должны оценивать риски и понимать, на что идут, – сказал Коростелев в эфире «Матч ТВ».

