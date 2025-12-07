Михаил Дегтярев: «Поступок Большунова выглядит некрасиво, надо извиниться. Я так понял, он уже извинился»

Михаил Дегтярев: поступок Большунова выглядит некрасиво, надо извиниться.

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал некрасивым поведение лыжника Александра Большунова .

Большунов после финиша спринта на Кубке России намеренно врезался в соперника – Александра Бакурова , тот получил травму в результате падения на ограждение.

«Кодекс этики российского спорта принят по решению коллегии Минспорта, высшего органа управления, и направлен во все детско-юношеские школы. Он содержит прописные истины, которые надо проговаривать.

А инцидент с Большуновым пусть разбирают в федерации. Это правильно. Спорт – это всегда сильные эмоции, но со стороны, конечно, его поступок выглядит некрасиво, надо извиниться. Я так понял, он уже извинился. Поменьше такого должно быть», – отметил Дегтярев.

